Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:43
мене дивує те що вас дивує це Про це було відомо ще даааавноооо - 17 липня 2023 року педерація вийшла із зернової угоди і 17 серпня РАПТОМ несподівано негадано курс того
viewtopic.php?p=5603419#p5603419
Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16
Причем сдесь сделка? На мб на этой неделе спроса на валюту не было, на мб все как и было... Сделка не причем.. Курс вырос в обменках из за повышенного спроса и спрос не от пересичных.... А для тех кто в танке сделка не работала в полной мере уже давно...
Додано: Суб 19 сер, 2023 18:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО основна причина росту курсу - Приват банк не став продавати $ по старому курсу і підняв його до 38,00 (небажання НБУ збивати ажіотаж).
Додано: Суб 19 сер, 2023 18:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
це точно, приватбанк у нас був головним драйвером зниження готівкого курсу долара в 2023 році, як не крути. Він його знижував, не дивлячись на інші банки. На його фоні Ощад виглядав як спекулянт, якому вигідний був чомусь високий курс долара.
А тут всі дружньо підняли курс долара. Імхо, якийсь інсайд подіяв на це. 100%
сьогодні спостерігав чергу в обмінку, якої ніколи останні 2 роки не було.
Додано: Суб 19 сер, 2023 19:16
а в нас люди завжди так, купують коли подорожче і продають коли подешевше
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 19 сер, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 сер, 2023 19:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
в нас непогашеного рефінансу НБУ залишилося 5 ярдів на 01.08. я гадав, що це якийсь держбанки - а ніт. у Укргазбанку на 01.07 був лише 1 ярд грн. а 70% від цієї суми - це все приватна дрібнота, більше всього на 01.07 у Альянсу - 1,1 ярд грн.
напевне, в них таки був якийсь хедж на випадок стрибку ставки НБУ.
Зараз переглядають цей форум: Ana і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|