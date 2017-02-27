RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10717107181071910720>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 101
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
32
37,50-38,00
32%
32
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alexkievukraine написав:Да какойто нездоровый движ с курсом... Похоже на инсайд и кто то гребет валюту ... НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...


Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6
sailed
 
Повідомлень: 580
З нами з: 24.05.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:43

  sailed написав:
  Alexkievukraine написав:Да какойто нездоровый движ с курсом... Похоже на инсайд и кто то гребет валюту ... НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...


Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6

мене дивує те що вас дивує це :lol: Про це було відомо ще даааавноооо - 17 липня 2023 року педерація вийшла із зернової угоди і 17 серпня РАПТОМ несподівано негадано курс того
viewtopic.php?p=5603419#p5603419
yama
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8782 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16

Причем сдесь сделка? На мб на этой неделе спроса на валюту не было, на мб все как и было... Сделка не причем.. Курс вырос в обменках из за повышенного спроса и спрос не от пересичных.... А для тех кто в танке сделка не работала в полной мере уже давно...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 144
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ИМХО основна причина росту курсу - Приват банк не став продавати $ по старому курсу і підняв його до 38,00 (небажання НБУ збивати ажіотаж).
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 29.07.22
Подякував: 143 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

це точно, приватбанк у нас був головним драйвером зниження готівкого курсу долара в 2023 році, як не крути. Він його знижував, не дивлячись на інші банки. На його фоні Ощад виглядав як спекулянт, якому вигідний був чомусь високий курс долара.
А тут всі дружньо підняли курс долара. Імхо, якийсь інсайд подіяв на це. 100%
сьогодні спостерігав чергу в обмінку, якої ніколи останні 2 роки не було.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:16

  Yuri_61 написав:це точно, приватбанк у нас був головним драйвером зниження готівкого курсу долара в 2023 році, як не крути. Він його знижував, не дивлячись на інші банки. На його фоні Ощад виглядав як спекулянт, якому вигідний був чомусь високий курс долара.
А тут всі дружньо підняли курс долара. Імхо, якийсь інсайд подіяв на це. 100%
сьогодні спостерігав чергу в обмінку, якої ніколи останні 2 роки не було.


а в нас люди завжди так, купують коли подорожче і продають коли подешевше
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 19 сер, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 21.04.20
Подякував: 518 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

в нас непогашеного рефінансу НБУ залишилося 5 ярдів на 01.08. я гадав, що це якийсь держбанки - а ніт. у Укргазбанку на 01.07 був лише 1 ярд грн. а 70% від цієї суми - це все приватна дрібнота, більше всього на 01.07 у Альянсу - 1,1 ярд грн.

напевне, в них таки був якийсь хедж на випадок стрибку ставки НБУ.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 29.09.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

за даними Всесвітнього банку, сумарна інфляція в Україні за період з 1997 по 2020 рік становила близько 1 973,4%, тоді як у США цей показник становив близько 56,3%.
Шляхом нескладного розрахунку визначаємо курс долара в Україні на сьогоді:

1973,4/56,3=35,05
1,76*35,05=61,7 грн за 1$
і це без врахування широкомасштабної війни в Украіні, це лише за рахунок різниці в рівнях інфляції
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:26

  Yuri_61 написав:за даними Всесвітнього банку, сумарна інфляція в Україні за період з 1997 по 2020 рік становила близько 1 973,4%, тоді як у США цей показник становив близько 56,3%.
Шляхом нескладного розрахунку визначаємо курс долара в Україні на сьогоді:

1973,4/56,3=35,05
1,76*35,05=61,7 грн за 1$
і це без врахування широкомасштабної війни в Украіні, це лише за рахунок різниці в рівнях інфляції

Це якщо би збереглися цінові пропорції. Але вони не збереглись, а зблизились дещо ціни, тому зараз грн менш недооцінена, як у 1997 р.
  Shaman написав:більше всього на 01.07 у Альянсу - 1,1 ярд грн.
напевне, в них таки був якийсь хедж на випадок стрибку ставки НБУ.

Навряд:
Своп-контракти з НБУ, за даними звітності на 1 липня, мають 15 з 35 банків-позичальників за рефінансуванням. Загальна сума контрактів – 16 млрд грн. Найбільший обсяг контрактів у 8,7 млрд грн – в державного Укрексімбанку. Далі в порядку спадання йдуть: «Південний», Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, Банк ¾, Альфа-банк, ПУМБ, Міжнародний інвестиційний банк, МетаБанк, Банк Восток, Скай Банк, Укрбудінвестбанк, Банк інвестицій та заощаджень, Банк Авангард, «Глобус».
НБУ не укладає своп-контракти з вересня 2021-го. Поточні угоди будуть чинними протягом 2023–2026 років, йдеться у письмовому коментарі пресслужби Нацбанку.
https://forbes.ua/inside/natsbank-dopla ... 82022-7832
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 19 сер, 2023 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:31

  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:за даними Всесвітнього банку, сумарна інфляція в Україні за період з 1997 по 2020 рік становила близько 1 973,4%, тоді як у США цей показник становив близько 56,3%.
Шляхом нескладного розрахунку визначаємо курс долара в Україні на сьогоді:

1973,4/56,3=35,05
1,76*35,05=61,7 грн за 1$
і це без врахування широкомасштабної війни в Украіні, це лише за рахунок різниці в рівнях інфляції

Це якщо би збереглися цінові пропорції. Але вони не збереглись, а зблизились дещо ціни, тому зараз грн менш недооцінена, як у 1997 р.


дякую, внесу корективи в формулу для врахування різниці в купівельній спроможності в Україні і США

За даними Bureau of Labor Statistics, індекс купівельної спроможності в США з 1997 по 2020 рік зрос на приблизно 56,2%. Це означає, що в 2020 році грошові доходи в США мали більшу купівельну спроможність, ніж у 1997 році.
в Україні з 1997 по 2020 роки індекс купівельної спроможності зросла на 67,3%, порівняно з початковим рівнем у 1997 році.
67,3/56,2=1,1975
з урахуванням вказаного курс долара мав би бути без врахування фактору війни на підставі тільки в різниці в рівнях інфляції та рівня купівельної спроможності в Україні і в США:
61,7/1,1975=51,52 грн за 1 $
Який насправді буде курс ми взнаємо, коли НБУ перестане зливати з ЗВР на МБ по 2 млрд доларів в місяць
мабуть ці ж 51,52 грн за 1$, що є оптимістичним варіантом зрозуміло
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 сер, 2023 20:50, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10717107181071910720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3303, 3304, 3305
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33044 36298533
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 сер, 2023 08:17
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22909290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12946343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (526)
19.08.2023 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.