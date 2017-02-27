|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1023 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 20:51
flysoulfly написав:
судя по исполнению шапочек - явно именно котэ их и делал
тільки погляд у коте недобрий
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2611
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 сер, 2023 20:59
Alexkievukraine написав:
НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...
- в честь чего это?
"Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего? — В честь нашей встречи, мадам
" ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1023 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33044
|36298533
|
|
|7976
|22909290
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12946343
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|