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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10717107181071910720

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 101
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
32
37,50-38,00
32%
32
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:48

  Василь-Рівне написав:Yuri_61 Зробіть так і все буде добре: Зображення

судя по исполнению шапочек - явно именно котэ их и делал :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:51

  flysoulfly написав:судя по исполнению шапочек - явно именно котэ их и делал :D

тільки погляд у коте недобрий
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:59

  Alexkievukraine написав:НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...
- в честь чего это?
"Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего? — В честь нашей встречи, мадам" ©
flysoulfly
 
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  #<1 ... 10717107181071910720
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