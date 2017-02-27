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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10717107181071910720

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 101
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
32
37,50-38,00
32%
32
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:48

  Василь-Рівне написав:Yuri_61 Зробіть так і все буде добре: Зображення

судя по исполнению шапочек - явно именно котэ их и делал :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:51

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 сер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:59

  Alexkievukraine написав:НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...
- в честь чего это?
"Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего? — В честь нашей встречи, мадам" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:13

  ihorsic написав:Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
чому відразу на південь? Ще ж пересічний про стрімке зростання долара навіть новини не прочитав.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:17

  ihorsic написав:Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається.

Взагалі-то росте. за суботу підріс на 5-10 коп
sergey_sryvkin
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