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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:51
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 сер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:59
Alexkievukraine написав:
НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...
- в честь чего это?
"Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего? — В честь нашей встречи, мадам
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 сер, 2023 21:35
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
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ihorsic
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Додано: Нед 20 сер, 2023 00:13
ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
чому відразу на південь? Ще ж пересічний про стрімке зростання долара навіть новини не прочитав.
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flysoulfly
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Додано: Нед 20 сер, 2023 00:17
ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається.
Взагалі-то росте. за суботу підріс на 5-10 коп
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:08
Yuri_61
Как там луна-25, а то помнится ты перерживал что россияне чтото там запустили в космос
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Витаха
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