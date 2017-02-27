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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10717107181071910720

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 103
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
33
37,50-38,00
31%
32
38,00-38,50
13%
13
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:13

  ihorsic написав:Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
чому відразу на південь? Ще ж пересічний про стрімке зростання долара навіть новини не прочитав.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:17

  ihorsic написав:Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається.

Взагалі-то росте. за суботу підріс на 5-10 коп
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:38

  ihorsic написав:Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.

Рубль от 100 откатился до 94. Фактически отыграв львиную долю панической атаки. С гривной будет тоже самое. Новость о том, что Украине дадут 42 истребителя-бомбардировщика F-16 через пару месяцев с понедельника охладит пыл на валютном рынке.
Фактически авиация способная нести далекобойные ракеты воздух-воздух нивелирует преимущество рашки в воздухе. Все эти вертушки Ка-52, бомбардировщики сбрасывающие правляемые бомбы становятся легкими мишенями для дальнобойных натовских ракет и будут падать один за другим. Я даже больше считаю - как только путинскую авиацию начнут щелкать одну за другой, он быстро заявит, что "СВО" сворачивается и все цели выполнены, начнут отводить войска на рубежи 24.02.2022. Сбитие десятков вертушек и самолетиков - это смертельные удар для величия.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Полосатий,коли долар буде па55?

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korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:04

  korovas2 написав:Полосатий,коли долар буде па55?

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk

Не будет.
Zebra
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