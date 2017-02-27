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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 сер, 2023 21:35
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
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ihorsic
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Додано: Нед 20 сер, 2023 00:13
ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
чому відразу на південь? Ще ж пересічний про стрімке зростання долара навіть новини не прочитав.
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flysoulfly
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Додано: Нед 20 сер, 2023 00:17
ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається.
Взагалі-то росте. за суботу підріс на 5-10 коп
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:38
ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
Рубль от 100 откатился до 94. Фактически отыграв львиную долю панической атаки. С гривной будет тоже самое. Новость о том, что Украине дадут 42 истребителя-бомбардировщика F-16 через пару месяцев с понедельника охладит пыл на валютном рынке.
Фактически авиация способная нести далекобойные ракеты воздух-воздух нивелирует преимущество рашки в воздухе. Все эти вертушки Ка-52, бомбардировщики сбрасывающие правляемые бомбы становятся легкими мишенями для дальнобойных натовских ракет и будут падать один за другим. Я даже больше считаю - как только путинскую авиацию начнут щелкать одну за другой, он быстро заявит, что "СВО" сворачивается и все цели выполнены, начнут отводить войска на рубежи 24.02.2022. Сбитие десятков вертушек и самолетиков - это смертельные удар для величия.
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Zebra
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:52
Полосатий,коли долар буде па55?
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korovas2
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Додано: Нед 20 сер, 2023 17:04
korovas2 написав:
Полосатий,коли долар буде па55?
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Не будет.
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Zebra
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Додано: Нед 20 сер, 2023 17:51
Zebra
никогда не говори никогда - ешо как будет = вопрос времени...
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чик
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Додано: Нед 20 сер, 2023 17:53
Zebra написав: ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
Рубль от 100 откатился до 94. Фактически отыграв львиную долю панической атаки. С гривной будет тоже самое. Новость о том, что Украине дадут 42 истребителя-бомбардировщика F-16 через пару месяцев с понедельника охладит пыл на валютном рынке.
Фактически авиация способная нести далекобойные ракеты воздух-воздух нивелирует преимущество рашки в воздухе. Все эти вертушки Ка-52, бомбардировщики сбрасывающие правляемые бомбы становятся легкими мишенями для дальнобойных натовских ракет и будут падать один за другим. Я даже больше считаю - как только путинскую авиацию начнут щелкать одну за другой, он быстро заявит, что "СВО" сворачивается и все цели выполнены, начнут отводить войска на рубежи 24.02.2022. Сбитие десятков вертушек и самолетиков - это смертельные удар для величия.
Похоже на то. Надеемся верим и ждём.Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.
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sailed
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Додано: Нед 20 сер, 2023 18:44
sailed написав:...
Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.
По его словам, власти США постоянно раскручивают военные конфликты и напряженность по всему миру и это отражается на экономике страны.
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GALeon
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