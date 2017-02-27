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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10718107191072010721

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 103
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
33
37,50-38,00
31%
32
38,00-38,50
13%
13
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sailed написав:Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.

Початись то можуть, і F16 були б непоганим аргументом з нашого боку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:29

  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:30

  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Не против
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:37

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...
Игорь Алексеевич
 
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