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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 сер, 2023 19:31
sailed написав:
Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.
Початись то можуть, і F16 були б непоганим аргументом з нашого боку.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
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Yuri_61
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:29
Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
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75stasstas75
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:30
Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Не против
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:37
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...
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Игорь Алексеевич
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