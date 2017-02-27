RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10719107201072110722>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 103
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
33
37,50-38,00
31%
32
38,00-38,50
13%
13
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sailed написав:Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.

Початись то можуть, і F16 були б непоганим аргументом з нашого боку.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 29.07.22
Подякував: 143 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:29

  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 549
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:30

  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Не против
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:37

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6994
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:55

  Игорь Алексеевич написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...

вы хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 сер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:ві хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
кто читает, то тем по барабану курсы...))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6994
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:10

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Will see
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:16

  Zebra написав:
  ihorsic написав:Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.

Рубль от 100 откатился до 94. Фактически отыграв львиную долю панической атаки. С гривной будет тоже самое. Новость о том, что Украине дадут 42 истребителя-бомбардировщика F-16 через пару месяцев с понедельника охладит пыл на валютном рынке.
Фактически авиация способная нести далекобойные ракеты воздух-воздух нивелирует преимущество рашки в воздухе. Все эти вертушки Ка-52, бомбардировщики сбрасывающие правляемые бомбы становятся легкими мишенями для дальнобойных натовских ракет и будут падать один за другим. Я даже больше считаю - как только путинскую авиацию начнут щелкать одну за другой, он быстро заявит, что "СВО" сворачивается и все цели выполнены, начнут отводить войска на рубежи 24.02.2022. Сбитие десятков вертушек и самолетиков - это смертельные удар для величия.
їх в Нідерландів немає 42 !
це як в анекдоті зарплата від 1000$ , от бачиш 1000$ і від них тобі даємо 200. Двісті це ж частина від 1000.
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 сер, 2023 22:23, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8782 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

За даними міністерства оборони Нідерландів, на озброєнні країни наразі перебуває 24 діючих винищувачі F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року.

Ще 18 винищувачів були виставлені на продаж, із них 12 уже попередньо продані.
https://mil.in.ua/uk/news/niderlandy-po ... -ukrayiny/ 26 Травня, 2023
yama
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8782 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10719107201072110722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3304, 3305, 3306
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33057 36300019
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 сер, 2023 23:12
Amethyst
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22909789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12946781
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1907)
20.08.2023 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.