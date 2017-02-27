Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 сер, 2023 19:31
sailed написав:
Дерипаска: похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.
Початись то можуть, і F16 були б непоганим аргументом з нашого боку.
Дюрі-бачі
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Yuri_61
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:29
Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
75stasstas75
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:30
Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Не против
Investor_K
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:37
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:55
Игорь Алексеевич написав: 75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...
вы хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
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Yuri_61
в Нед 20 сер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:57
Yuri_61 написав:
ві хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
кто читает, то тем по барабану курсы...))
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:10
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
Will see
Investor_K
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:16
Zebra написав: ihorsic написав:
Не дивлячись на вихідний курс стабільно тримається. Можливо з понеділка підемо на південь.
Рубль от 100 откатился до 94. Фактически отыграв львиную долю панической атаки. С гривной будет тоже самое. Новость о том, что Украине дадут 42 истребителя-бомбардировщика F-16 через пару месяцев с понедельника охладит пыл на валютном рынке.
Фактически авиация способная нести далекобойные ракеты воздух-воздух нивелирует преимущество рашки в воздухе. Все эти вертушки Ка-52, бомбардировщики сбрасывающие правляемые бомбы становятся легкими мишенями для дальнобойных натовских ракет и будут падать один за другим. Я даже больше считаю - как только путинскую авиацию начнут щелкать одну за другой, он быстро заявит, что "СВО" сворачивается и все цели выполнены, начнут отводить войска на рубежи 24.02.2022. Сбитие десятков вертушек и самолетиков - это смертельные удар для величия.
їх в Нідерландів немає 42 !
це як в анекдоті зарплата від 1000$ , от бачиш 1000$ і від них тобі даємо 200. Двісті це ж частина від 1000.
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yama
в Нед 20 сер, 2023 22:23, всього редагувалось 1 раз.
yama
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:20
За даними міністерства оборони Нідерландів, на озброєнні країни наразі перебуває 24 діючих винищувачі F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року.
Ще 18 винищувачів були виставлені на продаж, із них 12 уже попередньо продані. https://mil.in.ua/uk/news/niderlandy-po ... -ukrayiny/
26 Травня, 2023
yama
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