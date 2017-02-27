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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 103
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
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35,50-36,00
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1
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0
0
36,50-37,00
2%
2
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32%
33
37,50-38,00
31%
32
38,00-38,50
13%
13
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39,00-39,50
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39,50-40,00
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4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На озброєнні яких країн є винищувачі F-16

СВІТ 1 червня 2023, 18:10

Читать на русском
США та союзники погодилися поставити Україні американські винищувачі F-16. Від яких конкретно країн і скільки надійде літаків – невідомо. Поки що союзники розпочнуть навчання українських пілотів. Загалом, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 120 винищувачів для звільнення територій, в основному саме F-16. «Слово і діло» розібралося, на озброєнні яких країн вони є.

F-16 Fighting Falcon, на щастя, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: за даними Flight Global-2023, він є на озброєнні 25 країн світу і ще три країни (Словаччина, Болгарія та Філіппіни) чекають на постачання.

Загалом у світі налічується 2 тисячі 810 активних літаків (інфографіка нижче), трохи більше 1,5 тисячі перебувають на озброєнні країн НАТО. Якщо брати виключно країни коаліції винищувачів, то вони мають майже 1,2 тисячу F-16.

Третина всіх винищувачів F-16 (936 літаків) в авіапарку США, оскільки саме у цій країні вони виробляються.

На другому місці за кількістю американських винищувачів знаходиться Туреччина (243), далі йдуть Ізраїль (224), Єгипет (218), Південна Корея (167), Греція (153), Тайвань (136).

У європейських союзників України американських F-16 вдвічі менше. Наприклад, у Бельгії 52 літаки, у Польщі – 48, Данії – 43, Нідерландів – 29, Португалії – 25. А у Німеччини, Франції та Британії таких винищувачів взагалі немає на озброєнні.
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/01/in ... vachi-f-16
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 00:23

  yama написав:У європейських союзників України американських F-16 вдвічі менше. Наприклад, у Бельгії 52 літаки, у Польщі – 48, Данії – 43, Нідерландів – 29, Португалії – 25. А у Німеччини, Франції та Британії таких винищувачів взагалі немає на озброєнні.
https://www.slovoidilo.ua/2023/06/01/in ... vachi-f-16[/quote]
А може іноді трохи і голову треба включати, і зрозуміти що "на озброєнні" не означає, що всього в країні стільки, а є й ті, що просто стоять на складах і не літають?
Стаття, де розповідають що тільки в Нідерландах F-16 точно більш ніж 40 штук, і їх планують всі поміняти на нові F-35: https://magazines.defensie.nl/defensiek ... nk-j063_46
zerocool
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