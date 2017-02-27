Читать на русском США та союзники погодилися поставити Україні американські винищувачі F-16. Від яких конкретно країн і скільки надійде літаків – невідомо. Поки що союзники розпочнуть навчання українських пілотів. Загалом, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно близько 120 винищувачів для звільнення територій, в основному саме F-16. «Слово і діло» розібралося, на озброєнні яких країн вони є.
F-16 Fighting Falcon, на щастя, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: за даними Flight Global-2023, він є на озброєнні 25 країн світу і ще три країни (Словаччина, Болгарія та Філіппіни) чекають на постачання.
Загалом у світі налічується 2 тисячі 810 активних літаків (інфографіка нижче), трохи більше 1,5 тисячі перебувають на озброєнні країн НАТО. Якщо брати виключно країни коаліції винищувачів, то вони мають майже 1,2 тисячу F-16.
Третина всіх винищувачів F-16 (936 літаків) в авіапарку США, оскільки саме у цій країні вони виробляються.
На другому місці за кількістю американських винищувачів знаходиться Туреччина (243), далі йдуть Ізраїль (224), Єгипет (218), Південна Корея (167), Греція (153), Тайвань (136).
У європейських союзників України американських F-16 вдвічі менше. Наприклад, у Бельгії 52 літаки, у Польщі – 48, Данії – 43, Нідерландів – 29, Португалії – 25. А у Німеччини, Франції та Британії таких винищувачів взагалі немає на озброєнні.
yama написав:У європейських союзників України американських F-16 вдвічі менше. Наприклад, у Бельгії 52 літаки, у Польщі – 48, Данії – 43, Нідерландів – 29, Португалії – 25. А у Німеччини, Франції та Британії таких винищувачів взагалі немає на озброєнні.