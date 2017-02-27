|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:55
Игорь Алексеевич написав: 75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...
вы хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 20 сер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2612
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:57
Yuri_61 написав:
ві хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
кто читает, то тем по барабану курсы...))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6998
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 22:10
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.
Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+
Will see
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9054
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 10:05
Обмін валют в Львові
Курс долара в обмінниках Львова на Валютному аукціоні
Середня купівля
38,00-0.09
4 заявок
Середній продаж
38,19-0.00
5 заявкаhttps://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... ?count=100
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4469
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8782 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 10:34
Zebra написав: korovas2 написав:
Полосатий,коли долар буде па55?
Не будет.
Не доллар.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2486
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1023 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33058
|36300494
|
|
|7976
|22909941
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12946912
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|