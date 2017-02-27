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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10718107191072010721

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 104
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
33
37,50-38,00
32%
33
38,00-38,50
13%
13
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:55

  Игорь Алексеевич написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...

вы хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 сер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:ві хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
кто читает, то тем по барабану курсы...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:10

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Will see
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Обмін валют в Львові
Курс долара в обмінниках Львова на Валютному аукціоні
Середня купівля
38,00-0.09
4 заявок

Середній продаж
38,19-0.00
5 заявка

https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... ?count=100
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:34

  Zebra написав:
  korovas2 написав:Полосатий,коли долар буде па55?

Не будет.
Не доллар.
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