Додано: Пон 21 сер, 2023 13:51

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались. Был один совсем мелкий досрочный возврат.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.002 млрд. грн. (неделей ранее 0).



Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 6.492 млрд. грн. (неделей ранее 5.106 млрд. грн.).

Общий объем продолжает увеличиваться - процесс связывания излишней ликвидности продолжается.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 14.987 млрд. грн. (неделей ранее 17.305 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 21.481 млрд. грн, (неделей ранее 22.411 млрд. грн)

Уже несколько недель изъятые суммы очень близки. Процесс выглядит стабильным.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1068.212 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 494.427 млрд. грн. (неделей ранее 508.815 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 6.155 млрд. грн. (неделей ранее доходы 20.725 млрд. грн.)

Расходы очень скромные. Два дня из пяти казначейство было в плюсе, т.е. доходы не только от привлечения облигаций.



За неделю было обналичено 0.841 млрд. грн. (неделей ранее 4.184 млрд. грн.)

Поток вошел в привычное русло и даже изрядно обмелел.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,96;

Продал – 406,71.

Объем интервенций существенно снизился, оставшись в рамках средних величин.

Не очень высокий пик в этот раз пришелся на четверг, что является отражением существенного всплеска клиентского спроса в среду. В четверг клиентское предложение превышало спрос, а МБ в пятницу был почти уравновешен. Банки очень неплохо демпфируют колебания.



Прошедшая неделя отличилась позитивной динамикой по всем показателям, что выглядит весьма оптимистично.