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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10718107191072010721

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 104
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
33
37,50-38,00
32%
33
38,00-38,50
13%
13
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:55

  Игорь Алексеевич написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Может и не пойдёт 38+. Нас сегодня затаривают баксами, что курс может оставаться в сег. коридоре 37,50 - 37,80 и до весны 24г. Возможен всплеск и опять отход...

вы хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 сер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:ві хотя бы вашингтон пост читайте иногда, оптимисты
кто читает, то тем по барабану курсы...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:10

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:имхо с 21.08 с понедельника, гривна продолжит своё падение.
На выходных всегда останавливается движение курса.

Скорее всего будет коррекция на -15 коп, а уже с сентября медленно но уверенно к 38+

Will see
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Обмін валют в Львові
Курс долара в обмінниках Львова на Валютному аукціоні
Середня купівля
38,00-0.09
4 заявок

Середній продаж
38,19-0.00
5 заявка

https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... ?count=100
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:34

  Zebra написав:
  korovas2 написав:Полосатий,коли долар буде па55?

Не будет.
Не доллар.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:51

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались. Был один совсем мелкий досрочный возврат.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.002 млрд. грн. (неделей ранее 0).

Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 6.492 млрд. грн. (неделей ранее 5.106 млрд. грн.).
Общий объем продолжает увеличиваться - процесс связывания излишней ликвидности продолжается.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 14.987 млрд. грн. (неделей ранее 17.305 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 21.481 млрд. грн, (неделей ранее 22.411 млрд. грн)
Уже несколько недель изъятые суммы очень близки. Процесс выглядит стабильным.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1068.212 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 494.427 млрд. грн. (неделей ранее 508.815 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 6.155 млрд. грн. (неделей ранее доходы 20.725 млрд. грн.)
Расходы очень скромные. Два дня из пяти казначейство было в плюсе, т.е. доходы не только от привлечения облигаций.

За неделю было обналичено 0.841 млрд. грн. (неделей ранее 4.184 млрд. грн.)
Поток вошел в привычное русло и даже изрядно обмелел.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,96;
Продал – 406,71.
Объем интервенций существенно снизился, оставшись в рамках средних величин.
Не очень высокий пик в этот раз пришелся на четверг, что является отражением существенного всплеска клиентского спроса в среду. В четверг клиентское предложение превышало спрос, а МБ в пятницу был почти уравновешен. Банки очень неплохо демпфируют колебания.

Прошедшая неделя отличилась позитивной динамикой по всем показателям, что выглядит весьма оптимистично.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:19

  Игорь Алексеевич написав:и до весны 24г.

:lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.08.2023.........22.08.2023
дата розрахунку..............18.08.2023..........21.08.2023
Євро.................................39,7245...............39,889...+0.41%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0908 (вчера 1.0863)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.17 (вчера 103.52).
В пятницу после 15 немного откатились, а сегодня с утра снижение стало чуть более существенным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:37

  Сибарит написав:Объем интервенций существенно снизился, оставшись в рамках средних величин.
Не очень высокий пик в этот раз пришелся на четверг, что является отражением существенного всплеска клиентского спроса в среду. В четверг клиентское предложение превышало спрос, а МБ в пятницу был почти уравновешен.
странно, но на наличке оптовики так довольно гипертрофированно прореагировали на малейшее увеличение спроса... Типа осень уже начинается.
Или таки реально основная причина в шмонах по киевским валютчикам ?..
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:странно, но на наличке оптовики так довольно гипертрофированно прореагировали на малейшее увеличение спроса... Типа осень уже начинается.

Я не уверен, что это увеличение спроса, а не дефицит поставок.

Даже во времена свободного рынка наличка была более нервной.
А сейчас, когда все перекосы безналичного рынка полностью компенсирует НБУ, у МБ вообще нет повода нервничать.
Сибарит
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