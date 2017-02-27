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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 сер, 2023 21:59
flysoulfly написав:
Или таки реально основная причина в шмонах по киевским валютчикам ?..
Других причин не вижу
И это пройдет
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Додано: Пон 21 сер, 2023 22:39
Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.
Джерело: https://biz.censor.net/n3438796
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