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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10719107201072110722

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 107
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
31%
33
37,50-38,00
31%
33
38,00-38,50
12%
13
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:59

  flysoulfly написав:Или таки реально основная причина в шмонах по киевским валютчикам ?..

Других причин не вижу
И это пройдет
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:39

Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.


Джерело: https://biz.censor.net/n3438796
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  #<1 ... 10719107201072110722
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