RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10720107211072210723>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 109
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
14%
15
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:59

  flysoulfly написав:Или таки реально основная причина в шмонах по киевским валютчикам ?..

Других причин не вижу
И это пройдет
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5646 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:39

Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.


Джерело: https://biz.censor.net/n3438796
vladimir07
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 30.01.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 23:40

  vladimir07 написав:Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.


Джерело: https://biz.censor.net/n3438796

Вони вже мабуть під іншим "дахом" працюють. Було сьогодні повідомлення від гаранта що призупиняють роботу, а десь через три години вже знову працювали.
lara_08
 
Повідомлень: 798
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 23:48

Понятное дело, что они всегда имеют запасной вариант отхода. Обменник - это не просто покупка, продажа, но и др. возможности по той же обналичке и т.д. И терять клиентов и финансы, то надо быть полным идиотом. Работали под ЧП мамы, теперь под СПД бабушки и т.д...
Игорь Алексеевич
 
Заблокований
Повідомлень: 7003
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:55

  Игорь Алексеевич написав:Понятное дело, что они всегда имеют запасной вариант отхода. Обменник - это не просто покупка, продажа, но и др. возможности по той же обналичке и т.д. И терять клиентов и финансы, то надо быть полным идиотом. Работали под ЧП мамы, теперь под СПД бабушки и т.д...

Анулювання лише ліцензію НБУ на обмін валют,ще є ліцензії від Нацкомфінпослуг
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14031
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:56

  lara_08 написав:
  vladimir07 написав:Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.


Джерело: https://biz.censor.net/n3438796

Вони вже мабуть під іншим "дахом" працюють. Було сьогодні повідомлення від гаранта що призупиняють роботу, а десь через три години вже знову працювали.

Ще буде продовження у історії з Фінод.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14031
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

РОкета вже відірвалась від землі і почала прискорюватись ....
ihorsic
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:51

  ihorsic написав:РОкета вже відірвалась від землі і почала прискорюватись ....


еще только парЫ
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5948
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:08

flysoulfly Это только киевскими не закончится...
starsn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 23.11.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

38.5 на опте типа
Днепр
Падаем?
барабашов
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 16.06.15
Подякував: 255 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10720107211072210723>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3305, 3306, 3307
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33061 36301430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 14:22
IMPRINTER
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22910113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12947028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4233)
22.08.2023 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.