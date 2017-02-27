Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 сер, 2023 21:59
flysoulfly написав:
Или таки реально основная причина в шмонах по киевским валютчикам ?..
Других причин не вижу
И это пройдет
Игорь
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Додано: Пон 21 сер, 2023 22:39
Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.
Джерело:
https://biz.censor.net/n3438796
vladimir07
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Додано: Пон 21 сер, 2023 23:40
vladimir07 написав:
Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.
Джерело:
https://biz.censor.net/n3438796
Вони вже мабуть під іншим "дахом" працюють. Було сьогодні повідомлення від гаранта що призупиняють роботу, а десь через три години вже знову працювали.
lara_08
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Додано: Пон 21 сер, 2023 23:48
Понятное дело, что они всегда имеют запасной вариант отхода. Обменник - это не просто покупка, продажа, но и др. возможности по той же обналичке и т.д. И терять клиентов и финансы, то надо быть полным идиотом. Работали под ЧП мамы, теперь под СПД бабушки и т.д...
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:55
Игорь Алексеевич написав:
Понятное дело, что они всегда имеют запасной вариант отхода. Обменник - это не просто покупка, продажа, но и др. возможности по той же обналичке и т.д. И терять клиентов и финансы, то надо быть полным идиотом. Работали под ЧП мамы, теперь под СПД бабушки и т.д...
Анулювання лише ліцензію НБУ на обмін валют,ще є ліцензії від Нацкомфінпослуг
sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:56
lara_08 написав: vladimir07 написав:
Нацбанк позбавив ліцензії одну з найбільших мереж валютних обмінників в Україні
Національний банк України анулював усі наявні ліцензії у ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні.
Джерело:
https://biz.censor.net/n3438796
Вони вже мабуть під іншим "дахом" працюють. Було сьогодні повідомлення від гаранта що призупиняють роботу, а десь через три години вже знову працювали.
Ще буде продовження у історії з Фінод.
sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:07
РОкета вже відірвалась від землі і почала прискорюватись ....
ihorsic
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ihorsic написав:
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cohan
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