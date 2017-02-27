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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10720107211072210723

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 109
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
14%
15
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:47

  барабашов написав:38.5 на опте типа
Днепр
Падаем?

отрицательно падаем
xsh
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.08.12
Подякував: 413 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:06

  барабашов написав:38.5 на опте типа
Днепр
Падаем?

Дніпро зараз опт 38,3 на 38,6
Мінора навіть 38,7 продає
SAndriy1
 
Повідомлень: 608
З нами з: 17.01.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Запорожье на авроре 38,5 на 39,0
Витаха
 
Повідомлень: 379
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 10720107211072210723
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