RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10720107211072210723

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 109
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
14%
15
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:47

  барабашов написав:38.5 на опте типа
Днепр
Падаем?

отрицательно падаем
xsh
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.08.12
Подякував: 414 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:06

  барабашов написав:38.5 на опте типа
Днепр
Падаем?

Дніпро зараз опт 38,3 на 38,6
Мінора навіть 38,7 продає
SAndriy1
 
Повідомлень: 608
З нами з: 17.01.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Запорожье на авроре 38,5 на 39,0
Витаха
 
Повідомлень: 379
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пристібніться.... Взлітаємо!
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 25.01.18
Подякував: 114 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:18

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................22.08.2023...........23.08.2023
дата розрахунку................21.08.2023............22.08.2023
Євро...................................39,889...................39,8086...-0.2%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0886 (вчера 1.0908)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.30 (вчера 103.17).
С ночи доллар плавно снижался, а утром стал расти достаточно интенсивно. На 15-00 было видно, что отыграно падение, но после этого рост продолжился. К 17-00 индекс доллара достиг двухмесячного максимума.
......................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 серпня 2023 року, до державного бюджету
залучено 3 321 562 588,95 грн.
Из них:
- до 02.10.2024 - 406 дн. - 17,80% - 223 120 173,76 грн;
- до 15.01.2025 - 511 дн. - 18,35% - 943 123 271,72 грн;
- до 22.07.2026 - 1064 дн. - 19,21% (19,50*) - 2 155 319 143,47 грн - резервные.
* доходность на предыдущей неделе.

На манеже все те же. Набор облигаций снова не изменился. Предложенное количество значительно уменьшилось. Особенно скромно выглядело предложение "резервных" бумаг.
Общий результат размещения соответствует стратегии.
Спрос на самые короткие бумаги был традиционно скромным. По доходности все заявки были одинаковыми, доходность осталась такой же, как и на прошлой неделе.
Среднесрочные продавались активнее, результат можно назвать средним. Тут также были удовлетворены все заявки, а доходность осталась неизменной.
Спрос на самые длинные "резервные" бумаги можно назвать ажиотажным. Он более, чем в 6 раз превысил предложение. Торговля получилась настоящая, в результате чего средняя доходность существенно снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Снижение относительно номинала еще больше. Было отклонено около трети заявок.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6005 раз.
Подякували: 19573 раз.
 
Профіль
103
55
33
2
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Харківські обмінки розкорячилися 37,0, - 38,80
а не жирно такий спред?
https://rates.fm/ua-uk/currency/exchanger/kharkiv/
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 30.09.15
Подякував: 343 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:49

  Yuri_61 написав:Харківські обмінки розкорячилися 37,0, - 38,80
а не жирно такий спред?
https://rates.fm/ua-uk/currency/exchanger/kharkiv/
це не довго
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:55

  Yuri_61 написав:Харківські обмінки розкорячилися 37,0, - 38,80
а не жирно такий спред?
https://rates.fm/ua-uk/currency/exchanger/kharkiv/
. Це можливо розниця такий низький прийом сотку долярів здать на хліб ?
alex lem
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 25.12.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10720107211072210723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3305, 3306, 3307
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33064 36301779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 18:22
Amethyst
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22910195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12947110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4234)
22.08.2023 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.