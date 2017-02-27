Додано: Вів 22 сер, 2023 18:18

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................22.08.2023...........23.08.2023

дата розрахунку................21.08.2023............22.08.2023

Євро...................................39,889...................39,8086...-0.2%

Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0886 (вчера 1.0908)



Индекс доллара DXY в 15-00 103.30 (вчера 103.17).

С ночи доллар плавно снижался, а утром стал расти достаточно интенсивно. На 15-00 было видно, что отыграно падение, но после этого рост продолжился. К 17-00 индекс доллара достиг двухмесячного максимума.

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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 серпня 2023 року, до державного бюджету

залучено 3 321 562 588,95 грн.

Из них:

- до 02.10.2024 - 406 дн. - 17,80% - 223 120 173,76 грн;

- до 15.01.2025 - 511 дн. - 18,35% - 943 123 271,72 грн;

- до 22.07.2026 - 1064 дн. - 19,21% (19,50*) - 2 155 319 143,47 грн - резервные.

* доходность на предыдущей неделе.



На манеже все те же. Набор облигаций снова не изменился. Предложенное количество значительно уменьшилось. Особенно скромно выглядело предложение "резервных" бумаг.

Общий результат размещения соответствует стратегии.

Спрос на самые короткие бумаги был традиционно скромным. По доходности все заявки были одинаковыми, доходность осталась такой же, как и на прошлой неделе.

Среднесрочные продавались активнее, результат можно назвать средним. Тут также были удовлетворены все заявки, а доходность осталась неизменной.

Спрос на самые длинные "резервные" бумаги можно назвать ажиотажным. Он более, чем в 6 раз превысил предложение. Торговля получилась настоящая, в результате чего средняя доходность существенно снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Снижение относительно номинала еще больше. Было отклонено около трети заявок.