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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:58
Investor_K написав:
Гроші -це товар?
Звичайно. Навіть готівкову гривню банки один у одного (і навіть у НБУ) у більшості випадків купують не за номіналом а "з інтересом" ПРОДАВЦЯ. А іноземні гроші - то і поготів є товаром. Ні?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:46
Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:49
KOKS написав:
прогнози збуваються, станція 36 на все літо
Ага! Майже на все! Сьогодні здавав під кінець дня по 38-25!
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:51
Я збираюся трошечки погратися і злитися по 38.5 і на конверт депо, бо на 100% впевнений, що дармової валюти вистачить на всіх ще 2 роки.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 23:00
thenewepic написав: yuri_m написав:
То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті":
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают
И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...
тобто вони кожну банкноту ретельно переглядають, шукають який рік на ній написаний і від того говорять ціну? Ніколи такого не зустрічав в обмінках. Так, зелену від синьої відрізнити при перерахунку легко, але щоб прямо на рік дивилися (при умові, звісно, що стан хороший)… Цікаво, чи багато де зараз так роблять?
Сьогодні здавав 5 тисяч доларів по 38,25, з них повернули 12 купюр 1996 року або пропонували на 10 копійок прийняти дешевше по роздрібному курсу!
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