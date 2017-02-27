RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10721107221072310724

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 109
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
14%
15
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Гроші -це товар?
Звичайно. Навіть готівкову гривню банки один у одного (і навіть у НБУ) у більшості випадків купують не за номіналом а "з інтересом" ПРОДАВЦЯ. А іноземні гроші - то і поготів є товаром. Ні?
Alien
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:49

  KOKS написав:прогнози збуваються, станція 36 на все літо

Ага! Майже на все! Сьогодні здавав під кінець дня по 38-25!
Qwerty
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 25.02.15
Подякував: 344 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я збираюся трошечки погратися і злитися по 38.5 і на конверт депо, бо на 100% впевнений, що дармової валюти вистачить на всіх ще 2 роки.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:00

  thenewepic написав:
  yuri_m написав:То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті":
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают

И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...

тобто вони кожну банкноту ретельно переглядають, шукають який рік на ній написаний і від того говорять ціну? Ніколи такого не зустрічав в обмінках. Так, зелену від синьої відрізнити при перерахунку легко, але щоб прямо на рік дивилися (при умові, звісно, що стан хороший)… Цікаво, чи багато де зараз так роблять?

Сьогодні здавав 5 тисяч доларів по 38,25, з них повернули 12 купюр 1996 року або пропонували на 10 копійок прийняти дешевше по роздрібному курсу!
Qwerty
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 25.02.15
Подякував: 344 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:34

  Zebra написав:Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.

Скоріше що буде 42 в цьому році.
Структуру ЗВР бачили??
https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Зображення


Что касается структуры ЗВР, то наличной валюты у них не так много. По официальным данным НБУ, в общей структуре золотовалютных резервов "живых" денег около 37%. Но лишь незначительная часть этих средств хранится наличными. Сколько именно – точно неизвестно. Остальные из этих денег разделены между депозитами и корсчетами за границей.
https://delo.ua/ru/finance/ukraina-bet- ... gi-419266/


А яке зростання зовнішнього боргу?
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/
maza5
 
Повідомлень: 367
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:45

  maza5 написав:Структуру ЗВР бачили??


А що не так зі структурою? Зростання готівки і високоліквідних депозитів зросло приблизно по графіку з $2 млрд у 2021 році до $14 млрд на зараз.


А яке зростання зовнішнього боргу?
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/

Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а в реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного.
Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:52

  Zebra написав:
  maza5 написав:Структуру ЗВР бачили??


А що не так зі структурою? Зростання готівки і високоліквідних депозитів зросло приблизно по графіку з $2-3 млрд у 2021 році до $16 млрд на зараз.


А яке зростання зовнішнього боргу?
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/

Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного.
Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть
[/quote]

Питання про готівку, якою НБУ може гасити ринок..
Депозитні рахунки та цінні папери, то таке..гарні цифри..
ЗИ. Ви там збираєтесь 3 млн. мобілізувати. Платити зарплату будемо?
https://oblikbudget.com.ua/article/1299 ... as-vonnogo

Зображення
Зображення
maza5
 
Повідомлень: 367
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10721107221072310724
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3305, 3306, 3307
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33064 36302007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 18:22
Amethyst
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22910254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12947158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.