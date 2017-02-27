Звичайно. Навіть готівкову гривню банки один у одного (і навіть у НБУ) у більшості випадків купують не за номіналом а "з інтересом" ПРОДАВЦЯ. А іноземні гроші - то і поготів є товаром. Ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:49
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я збираюся трошечки погратися і злитися по 38.5 і на конверт депо, бо на 100% впевнений, що дармової валюти вистачить на всіх ще 2 роки.
Додано: Вів 22 сер, 2023 23:00
Сьогодні здавав 5 тисяч доларів по 38,25, з них повернули 12 купюр 1996 року або пропонували на 10 копійок прийняти дешевше по роздрібному курсу!
Додано: Вів 22 сер, 2023 23:34
Скоріше що буде 42 в цьому році.
Структуру ЗВР бачили??
Что касается структуры ЗВР, то наличной валюты у них не так много. По официальным данным НБУ, в общей структуре золотовалютных резервов "живых" денег около 37%. Но лишь незначительная часть этих средств хранится наличными. Сколько именно – точно неизвестно. Остальные из этих денег разделены между депозитами и корсчетами за границей.
А яке зростання зовнішнього боргу?
Додано: Вів 22 сер, 2023 23:45
А що не так зі структурою? Зростання готівки і високоліквідних депозитів зросло приблизно по графіку з $2 млрд у 2021 році до $14 млрд на зараз.
Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а в реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного.
Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть.
Додано: Вів 22 сер, 2023 23:52
Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного.
Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть
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Питання про готівку, якою НБУ може гасити ринок..
Депозитні рахунки та цінні папери, то таке..гарні цифри..
ЗИ. Ви там збираєтесь 3 млн. мобілізувати. Платити зарплату будемо?
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