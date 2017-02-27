Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
yuri_m написав:То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті": 1. синие принимают по цене, что на табло 2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить 3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле" 4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле" 5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем" 6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают
И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...
тобто вони кожну банкноту ретельно переглядають, шукають який рік на ній написаний і від того говорять ціну? Ніколи такого не зустрічав в обмінках. Так, зелену від синьої відрізнити при перерахунку легко, але щоб прямо на рік дивилися (при умові, звісно, що стан хороший)… Цікаво, чи багато де зараз так роблять?
Сьогодні здавав 5 тисяч доларів по 38,25, з них повернули 12 купюр 1996 року або пропонували на 10 копійок прийняти дешевше по роздрібному курсу!
Zebra написав:Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
Что касается структуры ЗВР, то наличной валюты у них не так много. По официальным данным НБУ, в общей структуре золотовалютных резервов "живых" денег около 37%. Но лишь незначительная часть этих средств хранится наличными. Сколько именно – точно неизвестно. Остальные из этих денег разделены между депозитами и корсчетами за границей. https://delo.ua/ru/finance/ukraina-bet- ... gi-419266/
Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а в реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного. Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть.
Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного. Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть [/quote]
Zebra написав:Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
Життя як зебра після світлої полоси приходить темна і навпаки. Треба бути готовим до будь-яких подій