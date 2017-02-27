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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10722107231072410725>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 110
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
15%
16
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Гроші -це товар?
Звичайно. Навіть готівкову гривню банки один у одного (і навіть у НБУ) у більшості випадків купують не за номіналом а "з інтересом" ПРОДАВЦЯ. А іноземні гроші - то і поготів є товаром. Ні?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:49

  KOKS написав:прогнози збуваються, станція 36 на все літо

Ага! Майже на все! Сьогодні здавав під кінець дня по 38-25!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я збираюся трошечки погратися і злитися по 38.5 і на конверт депо, бо на 100% впевнений, що дармової валюти вистачить на всіх ще 2 роки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:00

  thenewepic написав:
  yuri_m написав:То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті":
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают

И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...

тобто вони кожну банкноту ретельно переглядають, шукають який рік на ній написаний і від того говорять ціну? Ніколи такого не зустрічав в обмінках. Так, зелену від синьої відрізнити при перерахунку легко, але щоб прямо на рік дивилися (при умові, звісно, що стан хороший)… Цікаво, чи багато де зараз так роблять?

Сьогодні здавав 5 тисяч доларів по 38,25, з них повернули 12 купюр 1996 року або пропонували на 10 копійок прийняти дешевше по роздрібному курсу!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:34

  Zebra написав:Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.

Скоріше що буде 42 в цьому році.
Структуру ЗВР бачили??
https://bank.gov.ua/ua/markets/internat ... es-allinfo
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Зображення


Что касается структуры ЗВР, то наличной валюты у них не так много. По официальным данным НБУ, в общей структуре золотовалютных резервов "живых" денег около 37%. Но лишь незначительная часть этих средств хранится наличными. Сколько именно – точно неизвестно. Остальные из этих денег разделены между депозитами и корсчетами за границей.
https://delo.ua/ru/finance/ukraina-bet- ... gi-419266/


А яке зростання зовнішнього боргу?
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:45

  maza5 написав:Структуру ЗВР бачили??


А що не так зі структурою? Зростання готівки і високоліквідних депозитів зросло приблизно по графіку з $2 млрд у 2021 році до $14 млрд на зараз.


А яке зростання зовнішнього боргу?
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/

Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а в реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного.
Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:52

  Zebra написав:
  maza5 написав:Структуру ЗВР бачили??


А що не так зі структурою? Зростання готівки і високоліквідних депозитів зросло приблизно по графіку з $2-3 млрд у 2021 році до $16 млрд на зараз.


А яке зростання зовнішнього боргу?
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/

Значно повільніше ніж зростання ЗВР. Тільки рахуйте не в абсолютних числах. А співвідношення. На скільки відсотків зріс держборг і на скільки ЗВР. Більше того, якщо врахувати поточну валютну інфляцію, то держборг зростає фактично тільки номінально, а реальності не більше ніж до війни, тобто нічого критичного.
Я б взагалі на держ борг не звертав уваги. Нам його спишуть
[/quote]

Питання про готівку, якою НБУ може гасити ринок..
Депозитні рахунки та цінні папери, то таке..гарні цифри..
ЗИ. Ви там збираєтесь 3 млн. мобілізувати. Платити зарплату будемо?
https://oblikbudget.com.ua/article/1299 ... as-vonnogo

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maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:01

  Zebra написав:Можливо дійдемо до 39, але все одно довгостроковий тренд донизу? Чому? Бо сьогодні ЕС прислало транш на €1.5 млрд у вигляді подарунку. Це $1.7 млрд. Раніше навіть щоб країні з населенням 42 млн отримати транш від МВФ в 1 млрд потрібно було прийняти купу непопулярних законів і ухвал уряду, плясати з бубном і все таке інше, і то не факт що дадуть. А зараз кожен місяць - нате вам 5 млрд доларів - борітеся, поборете. ЗВР до кінця року сягне $50 млрд. В наступному вийдемо на цифру 80-85. А у 2025 буде перетянуто пощначку в 100 млрд долларів ЗВР.

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