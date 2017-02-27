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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:16
Kravec_5 написав:
Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні
весь рост только на этом
Потушат пожар в начале сентября
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23
когда потушат пожар будет +40
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