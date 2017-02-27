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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:16
Kravec_5 написав:
Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні
весь рост только на этом
Потушат пожар в начале сентября
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23
когда потушат пожар будет +40
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:22
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше. Можна замовляти.
Не розумію цієї паніки.
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farm
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:22
Kravec_5 написав:
Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні
Сьогодні в Києві на Кирилівський,продали на 4,5 ,так що для каруселі гривня є
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:59
alex lem написав: zerocool написав: Zebra написав:
Пост тупо на новостях, что рубль па100.
який зв'язок? тоді вже навпаки має бути
Дивна справа, усі роки коли курс ру.бля падав за ним котилась і наша гривня. Де тут зв'язок, особливо зараз ?
Вчора по 37,48 скинув, потім на 37,45 відкотилися. Ха,думаю, красафчик. зараз тута па 37,60 вже приймають.
тарапица не надо, когда ракета прогревает двигатели, гривна с бакса убыток
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:03
farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше. Можна замовляти.
Не розумію цієї паніки.
пытаются тушить. 38.35 продажа, откуда гривна дешевле. Приват мотлохом к тому же отдает с ними связываться такое себе
Востаннє редагувалось Proofy
в Сер 23 сер, 2023 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Proofy
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:05
sens написав: Kravec_5 написав:
Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні
Сьогодні в Києві на Кирилівський,продали на 4,5 ,так що для каруселі гривня є
4.5 чего, тысячи, ляма?
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Proofy
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:13
Proofy написав:
4.5 чего, тысячи, ляма
?
доллара
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Danik
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:23
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.08.2023...........24.08.2023
дата розрахунку...............22.08.2023............23.08.2023
Євро..................................39,8086.................39,5343...-0.69%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0811 (вчера 1.0886)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 103.30).
После достаточно спокойной ночи рост доллара стал еще интенсивнее. После полудня был в очередной раз обновлен максимум этого лета, и индекс доллара вплотную приблизился к майским максимумам.
Паника среди населения оказалась достаточно серьезной. Впервые за долгое время сальдо валютных операций физиков оказалось отрицательным в понедельник, когда учитываются операции за выходные. Обычно по выходным народ валюту сдает.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:33
farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..
відпускає лайном !
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