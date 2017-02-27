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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10723107241072510726>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 110
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
15%
16
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:16

  Kravec_5 написав:Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні


весь рост только на этом
Потушат пожар в начале сентября
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

когда потушат пожар будет +40
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:22

Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше. Можна замовляти.
Не розумію цієї паніки.
farm
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:22

  Kravec_5 написав:Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні

Сьогодні в Києві на Кирилівський,продали на 4,5 ,так що для каруселі гривня є
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:59

  alex lem написав:
  zerocool написав:
  Zebra написав:Пост тупо на новостях, что рубль па100.

який зв'язок? тоді вже навпаки має бути

Дивна справа, усі роки коли курс ру.бля падав за ним котилась і наша гривня. Де тут зв'язок, особливо зараз ?
Вчора по 37,48 скинув, потім на 37,45 відкотилися. Ха,думаю, красафчик. зараз тута па 37,60 вже приймають. :wink:
тарапица не надо, когда ракета прогревает двигатели, гривна с бакса убыток
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:03

  farm написав:Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше. Можна замовляти.
Не розумію цієї паніки.
пытаются тушить. 38.35 продажа, откуда гривна дешевле. Приват мотлохом к тому же отдает с ними связываться такое себе
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 23 сер, 2023 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:05

  sens написав:
  Kravec_5 написав:Київ
Гарант не працює
Решта адекватних обмінок закриті на половину
З цієї половини адекватних багато без гривні

Сьогодні в Києві на Кирилівський,продали на 4,5 ,так що для каруселі гривня є
4.5 чего, тысячи, ляма?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:4.5 чего, тысячи, ляма?

доллара :mrgreen:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:23

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.08.2023...........24.08.2023
дата розрахунку...............22.08.2023............23.08.2023
Євро..................................39,8086.................39,5343...-0.69%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0811 (вчера 1.0886)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 103.30).
После достаточно спокойной ночи рост доллара стал еще интенсивнее. После полудня был в очередной раз обновлен максимум этого лета, и индекс доллара вплотную приблизился к майским максимумам.

Паника среди населения оказалась достаточно серьезной. Впервые за долгое время сальдо валютных операций физиков оказалось отрицательным в понедельник, когда учитываются операции за выходные. Обычно по выходным народ валюту сдает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:33

  farm написав:Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..
відпускає лайном !
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