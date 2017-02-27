|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:59
farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..
Якимись загадками говорите. Кого відпускає (опускає?) на 1грн дешевше? Ви про купівлю баксів, так краще на 2-3грн дешевше здати бакси в сусідньому іншому банку. Лайном кого відпускає?
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:42
Евгений Н. написав: farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..
Якимись загадками говорите. Кого відпускає (опускає?) на 1грн дешевше? Ви про купівлю баксів, так краще на 2-3грн дешевше здати бакси в сусідньому іншому банку. Лайном кого відпускає?
"Приват продає долари на 1 грн. дешевше від курсів Міняйло."
Сподіваюсь, таке формулювання зрозуміліше.
Не можу не відмітити появу агресивних випадів форумчан в сторону державного банку. Це така реакція на конкуренцію, чи їх касир Привату образив?
-
farm
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:47
Danik написав: Proofy написав:
4.5 чего, тысячи, ляма
?
доллара
Однією купюрою
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1053
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:48
UA написав: Grey001 написав: Игорь Алексеевич написав:
В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.
Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...
Врешті решт, все знов піде в тінь...
Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата.
Сейчас это все рухнуло.
У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%
Не меліть єрунди!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2776
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:49
farm написав:
"Приват продає долари на 1 грн. дешевше від курсів Міняйло."
Сподіваюсь, таке формулювання зрозуміліше.
Не можу не відмітити появу агресивних випадів форумчан в сторону державного банку. Це така реакція на конкуренцію, чи їх касир Привату образив?
До банкiв вiдношення не маю, але коли херню розповiдають, не можу спокiйно втриматись. Приватбанк: Продаж 38.35. Десь вже по 39+ продають? Бо поки що бачу лише 38.5-38.6? Чи ви курс дивились(вчорашнiй) до вiдкриття роботи банку?
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33065
|36302563
|
|
|7976
|22910357
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12947250
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|