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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10723107241072510726

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 110
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
15%
16
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:59

  farm написав:Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..


Якимись загадками говорите. Кого відпускає (опускає?) на 1грн дешевше? Ви про купівлю баксів, так краще на 2-3грн дешевше здати бакси в сусідньому іншому банку. Лайном кого відпускає?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:42

  Евгений Н. написав:
  farm написав:Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..


Якимись загадками говорите. Кого відпускає (опускає?) на 1грн дешевше? Ви про купівлю баксів, так краще на 2-3грн дешевше здати бакси в сусідньому іншому банку. Лайном кого відпускає?


"Приват продає долари на 1 грн. дешевше від курсів Міняйло."
Сподіваюсь, таке формулювання зрозуміліше.
Не можу не відмітити появу агресивних випадів форумчан в сторону державного банку. Це така реакція на конкуренцію, чи їх касир Привату образив?
farm
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:47

  Danik написав:
  Proofy написав:4.5 чего, тысячи, ляма?

доллара :mrgreen:

Однією купюрою
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:48

  UA написав:
  Grey001 написав:
  Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.

Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...


Врешті решт, все знов піде в тінь...

Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата.
Сейчас это все рухнуло.
У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%

Не меліть єрунди!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:49

  farm написав:"Приват продає долари на 1 грн. дешевше від курсів Міняйло."
Сподіваюсь, таке формулювання зрозуміліше.
Не можу не відмітити появу агресивних випадів форумчан в сторону державного банку. Це така реакція на конкуренцію, чи їх касир Привату образив?


До банкiв вiдношення не маю, але коли херню розповiдають, не можу спокiйно втриматись. Приватбанк: Продаж 38.35. Десь вже по 39+ продають? Бо поки що бачу лише 38.5-38.6? Чи ви курс дивились(вчорашнiй) до вiдкриття роботи банку?
Евгений Н.
 
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