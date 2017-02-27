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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:59
farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..
Якимись загадками говорите. Кого відпускає (опускає?) на 1грн дешевше? Ви про купівлю баксів, так краще на 2-3грн дешевше здати бакси в сусідньому іншому банку. Лайном кого відпускає?
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Евгений Н.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:42
Евгений Н. написав: farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше..
Якимись загадками говорите. Кого відпускає (опускає?) на 1грн дешевше? Ви про купівлю баксів, так краще на 2-3грн дешевше здати бакси в сусідньому іншому банку. Лайном кого відпускає?
"Приват продає долари на 1 грн. дешевше від курсів Міняйло."
Сподіваюсь, таке формулювання зрозуміліше.
Не можу не відмітити появу агресивних випадів форумчан в сторону державного банку. Це така реакція на конкуренцію, чи їх касир Привату образив?
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:47
Danik написав: Proofy написав:
4.5 чего, тысячи, ляма
?
доллара
Однією купюрою
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ihorsic
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:48
UA написав: Grey001 написав: Игорь Алексеевич написав:
В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.
Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...
Врешті решт, все знов піде в тінь...
Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата.
Сейчас это все рухнуло.
У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%
Не меліть єрунди!
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:49
farm написав:
"Приват продає долари на 1 грн. дешевше від курсів Міняйло."
Сподіваюсь, таке формулювання зрозуміліше.
Не можу не відмітити появу агресивних випадів форумчан в сторону державного банку. Це така реакція на конкуренцію, чи їх касир Привату образив?
До банкiв вiдношення не маю, але коли херню розповiдають, не можу спокiйно втриматись. Приватбанк: Продаж 38.35. Десь вже по 39+ продають? Бо поки що бачу лише 38.5-38.6? Чи ви курс дивились(вчорашнiй) до вiдкриття роботи банку?
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Евгений Н.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:53
Игорь Алексеевич написав: барабашов написав: Игорь Алексеевич написав:
Как будут проверять обменники...
Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д.
А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии
Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
У них я думаю не с годами проблема, а с покупателями дол. Боятся купить, а не продать. Поэтому и выдумывают 20,30% Может что то назревает с курсами в НБУ и они перестраховываются...
Уверен скоро всех попустит и начнут принимать всё подряд. У нас в стране всегда временами какой то геморой, потом попускает...
Всіх і попустило, приймають без проблем, правда 1996 рік не по оптовому курсу!
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:57
Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
Ого! Ну у вас і хоббі! А на наявність на купюрі залишків коксу не перевіряєте?!
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02
farm написав:
Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше. Можна замовляти.
Не розумію цієї паніки.
на гривню дешевше чого?
38,35 в приваті продаж.
96 рік беруть по 38.00 в обмінках.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:04
Можливо в людини і параноя але.... Сьогодні приват видав одну таку купюру яку навіть їх тумба не взяла... Завтра попробую через касу
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:06
Qwerty написав: Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
Ого! Ну у вас і хоббі! А на наявність на купюрі залишків коксу не перевіряєте?!
Пошук залишків коксу мабуть відбувається вже вдома і найдене це скоріш плюс, ніж мінус
А менi цiкаво, якщо касир говорить "у нас тiльки такi", то повертаєте частину купюр та йдете до іншого банку. І так цілими днями "вештаєтесь" по місту шукаючи ідеальні купюри? Ви все це в окремій кімнаті робите чи біля каси?
Ну якщо там 1-2 купюри, то 1-2хв це не біда. Але якщо купюр 20 - то 20хв стоїте нюхаєте та вдивляєтесь в крапки. Ваш інтерес я розумію, а касиру навіщо вам міняти купюри(не хочете - не беріть)
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Евгений Н.
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