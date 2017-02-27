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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:44
Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
10. беру долари тільки в дівчат-касирок НЕ старше 96р. їхнього народження
А якщо серйозно - то Вам вже не скирдувати долари, а витрачати їх потрібно! Ще вчора...
п.с.
А як саме Ви долари зберігаєте?
Кожну в поліетиленовому кульочку на застібку, чи розкладаєте в альбомі для фотографій?
Бо на "купці" можуть "склеїтись/злипнутись"...
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:26
3000000 мобілізованих х 100000 грн.місяць ЗП = 300 млрд грн/місяць х(1,195+1,225)= 726 млрд грн =19,8 млрд $/ місяць
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Yuri_61
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:30
Успіх написав: Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
10. беру долари тільки в дівчат-касирок НЕ старше 96р. їхнього народження
А якщо серйозно - то Вам вже не скирдувати долари, а витрачати їх потрібно! Ще вчора...
п.с.
А як саме Ви долари зберігаєте?
Кожну в поліетиленовому кульочку на застібку, чи розкладаєте в альбомі для фотографій?
Бо на "купці" можуть "склеїтись/злипнутись"...
Якийсь місцевий божевільний.... на 1000 доларів витрати 10 хв часу... це ж бл.. клініка
Цікаво, його у черзі люди не піз..ли ногами?
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:32
2700$ - півгодини часу.
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Investor_K
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:33
Investor_K написав:
2700$ - півгодини часу.
Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:44
Yuri_61 написав:3000000 мобілізованих х 100000 грн.місяць ЗП = 300 млрд грн/місяць х(1,195+1,225)= 726 млрд грн =19,8 млрд $/ місяць
х(1,195+1,225) это виртуальные налоги. Из одного кармана государства в другой карман государства.
Да и предполагаю, из всего состава Сил обороны 120-130 тысяч в месяц получают максимум 30 процентов от общего количества. Остальные гораздо меньше.
Впрочем обсуждаемая цифра 3 миллиона военных мало реалистична на сегодня.
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