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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10725107261072710728>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 110
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
15%
16
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:44

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

10. беру долари тільки в дівчат-касирок НЕ старше 96р. їхнього народження :wink: :oops: :D

А якщо серйозно - то Вам вже не скирдувати долари, а витрачати їх потрібно! Ще вчора...

п.с.
А як саме Ви долари зберігаєте?
Кожну в поліетиленовому кульочку на застібку, чи розкладаєте в альбомі для фотографій?
Бо на "купці" можуть "склеїтись/злипнутись"...
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

3000000 мобілізованих х 100000 грн.місяць ЗП = 300 млрд грн/місяць х(1,195+1,225)= 726 млрд грн =19,8 млрд $/ місяць
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:30

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

10. беру долари тільки в дівчат-касирок НЕ старше 96р. їхнього народження :wink: :oops: :D

А якщо серйозно - то Вам вже не скирдувати долари, а витрачати їх потрібно! Ще вчора...

п.с.
А як саме Ви долари зберігаєте?
Кожну в поліетиленовому кульочку на застібку, чи розкладаєте в альбомі для фотографій?
Бо на "купці" можуть "склеїтись/злипнутись"...


Якийсь місцевий божевільний.... на 1000 доларів витрати 10 хв часу... це ж бл.. клініка

Цікаво, його у черзі люди не піз..ли ногами?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

2700$ - півгодини часу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:33

  Investor_K написав:2700$ - півгодини часу.


Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:3000000 мобілізованих х 100000 грн.місяць ЗП = 300 млрд грн/місяць х(1,195+1,225)= 726 млрд грн =19,8 млрд $/ місяць
х(1,195+1,225) это виртуальные налоги. Из одного кармана государства в другой карман государства.
Да и предполагаю, из всего состава Сил обороны 120-130 тысяч в месяц получают максимум 30 процентов от общего количества. Остальные гораздо меньше.
Впрочем обсуждаемая цифра 3 миллиона военных мало реалистична на сегодня.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:04

  freeze написав:
Yuri_61 написав:3000000 мобілізованих х 100000 грн.місяць ЗП = 300 млрд грн/місяць х(1,195+1,225)= 726 млрд грн =19,8 млрд $/ місяць
х(1,195+1,225) это виртуальные налоги. Из одного кармана государства в другой карман государства.
Да и предполагаю, из всего состава Сил обороны 120-130 тысяч в месяц получают максимум 30 процентов от общего количества. Остальные гораздо меньше.
Впрочем обсуждаемая цифра 3 миллиона военных мало реалистична на сегодня.

Якщо навіть не 20 млрд, а 10 і це якби мало би своїми силами забезпечуватись, а ці сили ще і мали би бути всі в ЗСУ, то як це зробити? Ці гроші з одної кишені у вигляді податків ідуть на всілякі бруківки, та і військові пенсіонери вже відсудили понад 40 млрд грн., а це також звідси. Ну і згоден, що 3 млн на сьогодні нереалістично, але чим дальше, тим менші цифри також будуть малореалістичні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 21:44

  Yuri_61 написав:3000000 мобілізованих х 100000 грн.місяць ЗП = 300 млрд грн/місяць х(1,195+1,225)= 726 млрд грн =19,8 млрд $/ місяць

Як же це в місцевому дусі сюр-тренду – рахувати гроші, але не рахувати життя.
Не забудьте порахувати життя, які не отримають ці кошти жодного разу.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:24

  sergey_sryvkin написав:
  farm написав:Приват спокійно відпускає на 1 грн. дешевше. Можна замовляти.
Не розумію цієї паніки.

на гривню дешевше чого?
38,35 в приваті продаж.
96 рік беруть по 38.00 в обмінках.

О, підкажіть які маме обмінки щоб вже напевно обміняти. Бо нарив в себе майже штуцер 1996 року, але в перфектному стані
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:27

  DmitryZP написав:
  Investor_K написав:2700$ - півгодини часу.


Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси

Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри :mrgreen: це триндець
lov2108
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