RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10725107261072710728

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 111
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
30%
33
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:40

  lov2108 написав:
  DmitryZP написав:
  Investor_K написав:2700$ - півгодини часу.


Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси

Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри :mrgreen: це триндець

Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7004
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:17

  Игорь Алексеевич"[quote="5613323:Investor_K написав:2700$ - півгодини часу.


Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси[/quote]
Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри :mrgreen: це триндець[/quote]
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...[/quote]
Залежно від міста,від перерви каси,від можливості менеджера провести без каси обмін або видаткові операції, наявність додаткових джерел живлення та інтернету.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14069
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10725107261072710728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3305, 3306, 3307
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33065 36302920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2023 07:50
DmitryK
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22910471
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12947333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (550)
24.08.2023 09:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.