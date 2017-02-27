Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 22:40
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
Додано: Чет 24 сер, 2023 08:17
Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси[/quote]
Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри це триндець[/quote]
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...[/quote]
Залежно від міста,від перерви каси,від можливості менеджера провести без каси обмін або видаткові операції, наявність додаткових джерел живлення та інтернету.
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:45
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:48
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