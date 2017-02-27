|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 22:40
lov2108 написав: DmitryZP написав: Investor_K написав:
2700$ - півгодини часу.
Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси
Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри
це триндець
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7006
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 24 сер, 2023 08:17
Игорь Алексеевич"[quote="5613323:Investor_K написав:
2700$ - півгодини часу.
Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси[/quote]
Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри
це триндець[/quote]
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...[/quote]
Залежно від міста,від перерви каси,від можливості менеджера провести без каси обмін або видаткові операції, наявність додаткових джерел живлення та інтернету.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:45
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
-
farm
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:03
farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
Київ?
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:48
Economist написав: farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
Київ?
В приват)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:46
farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
-
kurdas
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:02
kurdas написав: farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют. Продавать новыми - будут разгребать
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2098
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:04
kurdas написав:
як це можливо
farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
? як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
випадково,
помилково
Proofy написав:
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют.
т.е. они мотлох будут солить товарными кол-вами?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33066
|36303141
|
|
|7976
|22910516
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12947376
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|