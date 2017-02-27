Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 сер, 2023 22:40
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
Додано: Чет 24 сер, 2023 08:17
Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси[/quote]
Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри це триндець[/quote]
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...[/quote]
Залежно від міста,від перерви каси,від можливості менеджера провести без каси обмін або видаткові операції, наявність додаткових джерел живлення та інтернету.
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:45
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:48
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:02
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:04
випадково,
помилково
т.е. они мотлох будут солить товарными кол-вами?
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:30
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.08.2023.........25.08.2023
дата розрахунку..............23.08.2023..........24.08.2023
Євро.................................39,5343...............39,655...+0.31%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0844 (вчера 1.0811)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.70 (вчера 103.90).
Вчера во второй половине дня бурный рост сменился еще более резким падением. Ночь простояли спокойно, а утром снова доллар пошел в рост. На этот раз рост более плавный, но весьма уверенный. В результате, уже забрались выше позавчерашних максимумов.
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Вчера состоялось большое погашение облигаций, эмитированных в сентябре 2013 года. Сумма около 21 млрд, что отражено в анализе ликвидности как расходы казначейства. На наличный валютный рынок эта гривна пойти не должна.
Облигации на сумму 1.16 млрд.грн. из этого выпуска были на балансе НБУ.
Такое "совместное владение" облигациями мы наблюдаем нечасто.
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