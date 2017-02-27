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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10726107271072810729>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 112
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
33
37,50-38,00
30%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
4%
5
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:40

  lov2108 написав:
  DmitryZP написав:
  Investor_K написав:2700$ - півгодини часу.


Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси

Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри :mrgreen: це триндець

Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:17

  Игорь Алексеевич"[quote="5613323:Investor_K написав:2700$ - півгодини часу.


Висновок - мова йде про 2, максимум про 3 купюри за одне відвідування каси[/quote]
Судя по ніку це або пенс або якійсь божевільний. Капець....шаблон вирізаний для звіряння розміру купюри :mrgreen: це триндець[/quote]
Ладно я понимаю бабушек у кассы по 15 мин, т.к. не умеют пользоваться картами, но этому пню точно далбы пюз...,за то что задерживает очередь. И так банки в день работают чистяком по 2-3 часа из за тревог...[/quote]
Залежно від міста,від перерви каси,від можливості менеджера провести без каси обмін або видаткові операції, наявність додаткових джерел живлення та інтернету.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:45

В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.


Київ?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:48

  Economist написав:
  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.


Київ?

В приват)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.

як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
kurdas
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:02

  kurdas написав:
  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.

як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют. Продавать новыми - будут разгребать
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:04

  kurdas написав:
  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
як це можливо? як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
випадково,
помилково

  Proofy написав:тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют.
т.е. они мотлох будут солить товарными кол-вами?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:т.е. они мотлох будут солить товарными кол-вами?


а ви спробуйте депозит зняти, або замовити на зняття 2600$.
можно тижнями їздити з суми відбирати 2-5 папірців...
або береш що дають, або гроші лишаються в банку - в будь якому випадку банк в виграші. :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:30

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.08.2023.........25.08.2023
дата розрахунку..............23.08.2023..........24.08.2023
Євро.................................39,5343...............39,655...+0.31%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0844 (вчера 1.0811)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.70 (вчера 103.90).
Вчера во второй половине дня бурный рост сменился еще более резким падением. Ночь простояли спокойно, а утром снова доллар пошел в рост. На этот раз рост более плавный, но весьма уверенный. В результате, уже забрались выше позавчерашних максимумов.
.....................................................
Вчера состоялось большое погашение облигаций, эмитированных в сентябре 2013 года. Сумма около 21 млрд, что отражено в анализе ликвидности как расходы казначейства. На наличный валютный рынок эта гривна пойти не должна.

Облигации на сумму 1.16 млрд.грн. из этого выпуска были на балансе НБУ.
Такое "совместное владение" облигациями мы наблюдаем нечасто.
Сибарит
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