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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:37
Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4
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Economist
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:41
Economist написав:
Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4
На сьогодні
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Прораб
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:42
Proofy написав: kurdas написав: farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют. Продавать новыми - будут разгребать
Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
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farm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:48
farm написав:
Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
Мені в п'ятницю видав Укргаз синіми, а в понеділок - мотлох 1996 року. Тому те, що вам повезло, не означає що наступному за вами повезе.
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Economist
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- Повідомлень: 165
- З нами з: 04.11.21
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