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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10726107271072810729

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 112
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
33
37,50-38,00
30%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
4%
5
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:41

  Economist написав:Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4

На сьогодні
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:42

  Proofy написав:
  kurdas написав:
  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.

як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют. Продавать новыми - будут разгребать


Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  farm написав:Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.


Мені в п'ятницю видав Укргаз синіми, а в понеділок - мотлох 1996 року. Тому те, що вам повезло, не означає що наступному за вами повезе.
Economist
 
Повідомлень: 165
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