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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:37
Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4
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Economist
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:41
Economist написав:
Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4
На сьогодні
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Прораб
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:42
Proofy написав: kurdas написав: farm написав:
В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.
як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют. Продавать новыми - будут разгребать
Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
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farm
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:48
farm написав:
Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
Мені в п'ятницю видав Укргаз синіми, а в понеділок - мотлох 1996 року. Тому те, що вам повезло, не означає що наступному за вами повезе.
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Economist
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:28
Economist написав: farm написав:
Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
Мені в п'ятницю видав Укргаз синіми, а в понеділок - мотлох 1996 року. Тому те, що вам повезло, не означає що наступному за вами повезе.
Мотлох выдали
Теперь его они же (тоже УкрГаз?) заберут по курсу покупки на кассе обменника банка или начнётся сказка про минус 20% бычка для лошка?
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барабашов
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