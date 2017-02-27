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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10726107271072810729

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 112
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
33
37,50-38,00
30%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
4%
5
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:41

  Economist написав:Схоже що ринок намацав стелю в 38,35 -38,4

На сьогодні
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:42

  Proofy написав:
  kurdas написав:
  farm написав:В Приват сьогодні продають $ по 38,35 грн.
Без обмежень. Всі купюри нового зразка.

як це можливо?
як конвертдепо видавати, так один мотлох, а тут нового зразка
тут чистый расчет. Мотлох не берут, поэтому оставляют. Продавать новыми - будут разгребать


Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  farm написав:Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.


Мені в п'ятницю видав Укргаз синіми, а в понеділок - мотлох 1996 року. Тому те, що вам повезло, не означає що наступному за вами повезе.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:28

  Economist написав:
  farm написав:Київ.
Відділення біля м.Святошин.
Забирав останній конверт і докупив на всю грн що мав.
В касі $ більш ніж достатньо.


Мені в п'ятницю видав Укргаз синіми, а в понеділок - мотлох 1996 року. Тому те, що вам повезло, не означає що наступному за вами повезе.

Мотлох выдали
Теперь его они же (тоже УкрГаз?) заберут по курсу покупки на кассе обменника банка или начнётся сказка про минус 20% бычка для лошка?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Львів. Сьогодні забирав свої 2600 в універсал банку - попередні рази купюри завжди були новенькі, аж приємно в руки було брати. Але сьогодні розчарували - всі 2006 рік, причому дві купюри наполегливо не хотіли через лічильну машинку проходити. На третю спробу я ввічливо запитав "можливо вартує поміняти на інші?". Поміняли.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:13

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Yuri_61 написав:300 млрд
Юра, Ви чомусь не відповіли? Може не помітили? >>>
  Успіх написав:А як саме Ви долари зберігаєте?
Кожну в поліетиленовому кульочку на застібку, чи розкладаєте в альбомі для фотографій?
Бо на "купці" можуть "склеїтись/злипнутись"...
Успіх
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