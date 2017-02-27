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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10727107281072910730

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 114
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
33
37,50-38,00
30%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
5%
6
39,00-39,50
2%
2
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:42

  Yuri_61 написав:Яким чином НБУ убирає з ринку гривню і де вона накопичується?


Яким чином НБУ убирає з ринку доллар і де він накопичується?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Йдемо на посадку чи класична курсова пилка з присіданням перед стрибком?
ihorsic
 
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