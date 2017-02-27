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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:42
Yuri_61 написав:
Яким чином НБУ убирає з ринку гривню і де вона накопичується?
Яким чином НБУ убирає з ринку доллар і де він накопичується?
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:18
Йдемо на посадку чи класична курсова пилка з присіданням перед стрибком?
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