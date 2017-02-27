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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1072810729107301073110732>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 115
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
33
37,50-38,00
30%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
5%
6
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:42

  Yuri_61 написав:Яким чином НБУ убирає з ринку гривню і де вона накопичується?


Яким чином НБУ убирає з ринку доллар і де він накопичується?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Йдемо на посадку чи класична курсова пилка з присіданням перед стрибком?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну вот и всё
Наелись
Разворачивай отару
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:40

  knoppixx написав:Вітаю, панове! Мелітополь.
Тримаймось. $ 41 грн. Гривня ще є.
Якщо безготівка то 40.5
вот где надо сдавать, хороший курс
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:49

emeta по ходу вы во главе ее оказались?
88998899aleks
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хм, ожидал рост перед выходными, а похоже разворот.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:06

Хто не встиг - той опіздав
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

бла бла бла
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

88998899aleks написав:emeta по ходу вы во главе ее оказались?
Очевидно же, дважды перепрыгнул из грн в валюту и обратно. Как у вас?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті?
Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара.
Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України.
Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу.
А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна.
ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні.
Так які ж ви патриоти?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 25 сер, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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