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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10729107301073110732>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 115
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
33
37,50-38,00
30%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
5%
6
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Так які ж ви патриоти?

Патріот не рівно ідіот :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:50

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Так які ж ви патриоти?

Патріот не рівно ідіот :wink:

:shock: :o :o
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:01

  Investor_K написав:Хто не встиг - той опіздав

хз... повівся і здав синіх по 38,60
Сподіваюсь до вересня не пожалкую :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:06

  emeta написав:Ну вот и всё
Наелись
Разворачивай отару

шо я вам и говорил
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:здав синіх по 38,60


Де таке можливо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:34

  Yuri_61 написав:Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті?
Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара.
Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України.
Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу.
А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна.
ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні.
Так які ж ви патриоти?

Що робити?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:37

  sailed написав:Хм, ожидал рост перед выходными, а похоже разворот.

Не розумію як на цьому форумі працюють ці курси. Міняйло пише зараз покупку дол 37.68. Проте щойно в обмінці здав по 38.30. Львів.
п.с. чи то така велика розбіжність по країні що десь нижче 38 купляють? Чи міняйло бреше.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sailed написав:п.с. чи то така велика розбіжність по країні що десь під 38 купляють? Чи міняйло бреше.

і розбіжність е і міняйло "бреше", і у світі долар росте...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:56

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:здав синіх по 38,60


Де таке можливо?
Запорожье , Харьков
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:57

  sens написав:Що робити?

1) не слухати зебру і таких як він,
2) не тішитись, що в ЗВР 42 млрд $
3) гривню залишити лише на їжу, комунальні витрати, тобто позбавлятися "лишньої" гривні, конвертуючі в долари і євро,або/та купити необхідні особисті речі (не купувати нерухомість)
Yuri_61
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