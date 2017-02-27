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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:31
Yuri_61 написав:
Так які ж ви патриоти?
Патріот не рівно ідіот
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:50
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Yuri_61
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:01
Investor_K написав:
Хто не встиг - той опіздав
хз... повівся і здав синіх по 38,60
Сподіваюсь до вересня не пожалкую
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:06
emeta написав:
Ну вот и всё
Наелись
Разворачивай отару
шо я вам и говорил
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:24
sergey_sryvkin написав:
здав синіх по 38,60
Де таке можливо?
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:34
Yuri_61 написав:
Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті?
Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара.
Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України.
Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу.
А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна.
ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні.
Так які ж ви патриоти?
Що робити?
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sens
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:37
sailed написав:
Хм, ожидал рост перед выходными, а похоже разворот.
Не розумію як на цьому форумі працюють ці курси. Міняйло пише зараз покупку дол 37.68. Проте щойно в обмінці здав по 38.30. Львів.
п.с. чи то така велика розбіжність по країні що десь нижче 38 купляють? Чи міняйло бреше.
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sailed
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:44
sailed написав:
п.с. чи то така велика розбіжність по країні що десь під 38 купляють? Чи міняйло бреше.
і розбіжність е і міняйло "бреше", і у світі долар росте...
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чик
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:56
Investor_K написав: sergey_sryvkin написав:
здав синіх по 38,60
Де таке можливо?
Запорожье , Харьков
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:57
sens написав:
Що робити?
1) не слухати зебру і таких як він,
2) не тішитись, що в ЗВР 42 млрд $
3) гривню залишити лише на їжу, комунальні витрати, тобто позбавлятися "лишньої" гривні, конвертуючі в долари і євро,або/та купити необхідні особисті речі (не купувати нерухомість)
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Yuri_61
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