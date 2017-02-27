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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 25 сер, 2023 14:02, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43
повна маячня
1 літр пива потягне мінімум 300000 калорій
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:50
emeta к счастью не вхожу в отары. уже готовы прыгать обратно?берете разбег?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:10
Різне пиво містить різний % алкоголю, але 1 л пива це 400 ккал і більше, 4 градусне не дуже і поп'єш, а на 23 ккал півгодини не побігаєш навіть найповільнішим підтюпцем:
Окрім механічної роботи на саме переміщення тіла, у 2 і більша разів енергії витрачається на теплопродукцію, але людина не пічка і це все дуже індивідуально.
Собівартість нової банкноти 14 центів,
але так як люди, що роками тримають паперові гроші, надають чималий кредит США, то могли би організувати у знак вдячності за цю безпрецедентну допомогу легкий і дешевий обмін старих та зношених купюр.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.08.2023.........28.08.2023
дата розрахунку.............24.08.2023..........25.08.2023
Євро................................39,655.................39,5051...-0.38%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0803 (вчера 1.0844)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.05 (вчера 103.70).
Начавшийся вчера утром рост доллара продолжался целые сутки и к утру достиг нового летнего максимума, совсем чуть-чуть не дотянув до весеннего. Сейчас немного откатились.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В обменках черг нет. Рост тупо на хайпе "рубль па100". Страну заливают валютой. Дармовые грантовые 5 млрд долларов ежемесячно. Все кто огорчаются, что не купили па37, сидите на попе ровно - гривна обеспечена на годы вперед грантовыми вливаниями.
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